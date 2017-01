Polícia apreende 2 estudantes por plano de massacre na Flórida

Miami – Ao todo, dois estudantes de 13 e 14 anos de uma escola no condado de Sumter, na Flórida, foram apreendidos pela Polícia por supostamente estarem planejando um massacre no próprio colégio ao estilo Columbine, informou o órgão nesta sexta-feira.

Os dois adolescentes, que não tiveram as identidades reveladas, são alunos do The Villages Charter Middle School e foram encontrados depois que vários “rumores” indicaram que um deles planejava fazer hoje um massacre na escola, segundo o xerife William Farmer.

Na quarta-feira, o aluno de 13 anos foi “interceptado” pela Polícia quando ia ao colégio e, em um posterior interrogatório, “reconheceu que estava envolvido” em um plano de massacre semelhante ao de Columbine.

Durante a investigação, os agentes descobriram que um segundo aluno desse colégio, de 14 anos, fazia parte do plano, e realizaram uma rápida ação na escola.

As autoridades não encontraram qualquer armamento com os garotos nem na escola. No entanto, na batida feita na casa deles foram encontradas armas de fogo.

O aluno de 14 anos “reconheceu” que tinha conversado com o outro estudante sobre o massacre de Columbine e que “os dois tinham planejado um ataque”. Os dois estudantes, que estão sob custódia do Departamento de Justiça Juvenil, são acusados de “conspiração para cometer assassinato”.

Em 20 de abril de 1999, dois estudantes de 17 e 18 anos mataram 13 pessoas e feriram 23 na Columbine High School, no Colorado, antes de se suicidar.