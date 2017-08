Polícia alemã apreende comprimidos de ecstasy com rosto de Trump

Berlim – A polícia da Alemanha informou nesta terça-feira que apreendeu 5 mil comprimidos de ecstasy com o rosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no veículo de um cidadão austríaco de 51 anos que viajava com o filho, de 17.

Segundo um comunicado das forças de segurança, o carro foi parado no último sábado nos arredores de Osnabrück, no noroeste da Alemanha, quando os dois voltavam da Holanda para a Áustria.

Após descobrir as drogas, os agentes detiveram pai e filho. Hoje, a Justiça determinou que eles fiquem presos preventivamente à espera de julgamento no país. Os comprimidos foram avaliados em 39 mil euros pela polícia alemã.

Em julho, as autoridades descobriram que comprimidos de ecstasy com o rosto de Trump estavam sendo vendidos no Reino Unido.

A droga era promovida com o slogan “Make party great again!” (Tornar a festa excelente de novo), parafraseando o lema da campanha do presidente americano.