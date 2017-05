Polêmica do FBI busca danificar Trump, diz Paul Ryan

Washington – O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Paul Ryan, declarou nesta quarta-feira que é “óbvio” que há pessoas que querem “danificar” o presidente Donald Trump com o vazamento de documentos do ex-diretor do FBI James Comey sobre as supostas pressões feitas pelo governante.

“É óbvio que há pessoas aí fora que querem danificar o presidente Trump”, disse Ryan em breve comparecimento de imprensa no Capitólio ao comentar as revelações do jornal “The New York Times” sobre Trump ter pedido a Comey que encerrasse uma investigação sobre os elos da Rússia com seu ex-assessor de segurança nacional, o general aposentado Michael Flynn.

Ryan afirmou que o Congresso convocará Comey, demitido por Trump na semana passada e líder da investigação do FBI para esclarecer os nexos entre funcionários russos e a campanha presidencial de Trump, para explicar o ocorrido.

De acordo com o republicano, sua intenção é “focar nos fatos”: “Tenho a certeza de que vamos querer escutar Comey”, ressaltou.

O Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes solicitou na terça-feira ao FBI todos os documentos que Comey elaborou sobre suas conversas com o presidente Trump.

“Espero que você possa deixar isso para lá. É um bom homem”, disse Trump a Comey, segundo o texto publicado nesta terça-feira pelo jornal em referência ao pedido do presidente a respeito da investigação sobre Flynn.

A oposição democrata enfatizou a gravidade destas acusações e exigiu uma investigação independente sobre o ocorrido. O líder da minoria democrata do Senado, Chuck Schumer, assegurou na terça-feira, após as revelações, que “o país está sendo colocado à prova de um modo sem precedentes”.

Comey foi convidado a testemunhar de forma privada perante o Comitê de Inteligência do Senado sobre suas descobertas a respeito da Rússia e as possíveis razões de sua demissão, mas recusou a oferta alegando que só o faria de maneira aberta.