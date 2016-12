Pirâmide Inca é encontrada em sítio arqueológico no oeste do Peru

Lima – Arqueólogos descobriram uma pirâmide escalonada no sítio arqueológico Inca de “Pueblo Viejo”, na província de Recuay, no oeste do Peru, informou a imprensa local nesta segunda-feira.

A pirâmide, que estava parcialmente enterrada, foi fotografada por drones de uma equipe de pesquisadores da Universidade Nacional Federico Villarreal, em Lima, e da Universidade Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, em Huaraz.

De acordo com o jornal “La República”, a estrutura tem dez metros de altura e aparentemente corresponde ao “Ushnu”, como são conhecidos os locais de cerimoniais onde aconteciam as festas do Sol ou Inti Raymi.

O grupo, que trabalha na região há um ano, afirmou que a construção está no meio de uma plantação de eucaliptos e ainda está bem conservada, apesar de ter sido saqueada e ter sofrido alguns danos por causa de atividades agrícolas.

Depois que o Projeto de Pesquisa Arqueológica Recuay definiu que o local tem caráter arqueológico, a Prefeitura de Recuay informou vai destinar recursos para a construção de um museu nessa área.