Pesquisas mostram grande vantagem de Macron sobre Le Pen

São Paulo – Pesquisas divulgadas nesta sexta-feira por dois institutos mostram que o centrista Emmanuel Macron continua com vantagem expressiva sobre Marine Le Pen, candidata de extrema-direita da Frente Nacional, na disputa pelo segundo turno presidencial na França.

A votação ocorre em 7 de maio.

Na pesquisa do Ifop, Macron aparece com 60% e Le Pen, com 40%.

Em relação à pesquisa anterior, ele perdeu meio ponto porcentual e ela avançou meio ponto, mas a variação ficou dentro da margem de erro.

Na sondagem, 71% dos eleitores consultados pretendiam participar e 29%, se abster do segundo turno.

No caso da pesquisa do BVA, Macron aparece com 59% e Le Pen, com 41%.

Nessa sondagem, a estimativa de participação dos eleitores consultados é de entre 73% e 78% do total.