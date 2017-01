Pesquisa traz vitória de Fillon sobre Le Pen em eleição francesa

Paris – O conservador François Fillon venceria a líder da extrema-direita Marine Le Pen com 63 por cento dos votos contra 37 por cento, caso ambos se enfrentem no segundo turno da eleição presidencial francesa de maio, segundo pesquisa de intenção de voto publicada nesta quinta-feira.

A pesquisa POP 2017 acompanha os resultados de outros levantamentos, mostrando Fillon, ex-primeiro-ministro, perdendo força no primeiro turno, caindo para 24 por cento ante até 27,5 por cento há um mês, mas com força suficiente para avançar ao segundo turno e derrotar Le Pen confortavelmente em 7 de maio.

A pesquisa mostra Fillon atrás da líder de Le Pen, da Frente Nacional, por um ou dois pontos percentuais no primeiro turno da eleição, em 23 de abril.

No entanto, a pesquisa também confirma que Emmanuel Macron, popular ex-ministro da Economia no governo do socialista François Hollande que concorre como independente, pode estar em posição de conseguir uma surpresa.

Macron é visto como possível terceiro lugar no primeiro turno, com 16 a 20 por cento dos votos, segundo a pesquisa, dependendo de qual candidato os socialistas escolherem nas primárias neste mês.

A pesquisa, que tem margem de erro de 3,3 pontos, foi feita pela internet de 6 a 8 de janeiro e com base em uma amostra de 946 pessoas registradas para votar.