Pesquisa final de eleição britânica mostra May ampliando vantagem

Londres – A pesquisa final de intenções de voto da eleição britânica publicada nesta quinta-feira enquanto os britânicos vão às urnas em uma eleição nacional mostrou o Partido Conservador, da premiê britânica Theresa May, ampliando sua vantagem para 8 pontos percentuais ante 5 pontos no levantamento anterior.

A pesquisa Ipsos Mori publicada pelo jornal London Evening Standard mostrou os conservadores com 46 por cento dos votos ante 45 no levantamento passado, publicado em 2 de junho, enquanto o principal partido da oposição, o Trabalhista, ficaria com 36 por cento, em queda ante 40 por cento.

O Ipsos Mori entrevistou 1.291 pessoas entre 6 e 7 de junho.