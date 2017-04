Pesquisa confirma favoritismo de Macron na eleição francesa

Paris – O candidato de centro à Presidência da França, Emmanuel Macron, e a rival de extrema-direita Marine Le Pen estão empatados com 25 por cento das intenções de voto para o primeiro turno da eleição, mas Macron deve derrotar Le Pen no segundo turno, mostrou nesta terça-feira uma pesquisa de opinião Le Monde/Cevipof.

O levantamento, que entrevistou 14.300 pessoas entre 31 de março e 2 de abril, uma das maiores amostragens das várias pesquisas frequentes para a eleição francesa, apontou que Macron terá 61 por cento dos votos na decisão de 7 de maio, e Le Pen 39 por cento.

O candidato conservador François Fillon, cuja campanha foi abalada por alegações de que ele pagou centenas de milhares de euros de dinheiro púbico à sua esposa e filhos por um trabalho mínimo, chegaria em terceiro na primeira etapa da votação – o que o eliminaria da disputa, assim como os demais concorrentes.

Segundo a pesquisa, Fillon deve receber 17,5 por cento dos votos no primeiro turno, mesmo resultado da sondagem anterior de meados de março, e o candidato de extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon deve ficar com 15 por cento, aumento de 3,5 pontos percentuais que o coloca à frente do socialista Benoît Hamon, que aparece com 10 por cento.

A certeza do eleitorado cresceu acentuadamente quando comparada com a sondagem anterior — 64 por cento dos entrevistados dizem estar certos de sua decisão, um aumento de 5 pontos percentuais.

Os eleitores de Le Pen são os mais convictos, já que 82 por cento se dizem certos de sua escolha, uma evolução de 4 pontos percentuais.

O grau de certeza dos eleitores de Fillon cresceu 7 pontos e chegou a 75 por cento, o dos apoiadores de Macron subiu 9 pontos e foi para 61 por cento, o dos eleitores de Mélenchon se manteve em 60 por cento e o dos defensores de Hamon cresceu 5 pontos e ficou em 52 por cento.

Todos os 11 candidatos devem se enfrentar em um debate que será televisionado na noite desta terça-feira.