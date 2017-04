Pentágono divulga vídeo do lançamento da “mãe de todas as bombas”

Washington — O Pentágono divulgou nesta sexta-feira o vídeo do momento em que a bomba GBU-43, a mais potente do arsenal não-nuclear dos Estados Unidos e nunca utilizada até ontem, impacta contra um sistema de cavernas do Estado Islâmico (EI) no Afeganistão.

As imagens aéreas mostram o momento em que a conhecida como “mãe de todas as bombas” cai na ladeira de uma montanha do distrito de Achin, na província de Nangarhar, com uma potência equivalente a 11 toneladas de TNT.

Uma imensa coluna de fumaça e escombros aparece após a explosão, que neste tipo de explosivos acontece antes de tocar a terra para criar uma potente onda expansiva capaz de derrubar túneis e bunkers ao gerar um pequeno terremoto.

O vídeo abaixo (em inglês) produzido pelo site The Independent revela o momento em que a bomba é liberada.