Peña Nieto e Trump resolverão diferenças sobre pagamento de muro

Cidade do México – Os presidentes do México, Enrique Peña Nieto, e dos Estados Unidos, Donald Trump, acertaram nesta sexta-feira resolver suas diferenças sobre o pagamento do muro na fronteira como parte de uma discussão integral de todos os aspectos da relação bilateral.

A presidência do México informou em comunicado e detalhou que os dois concordaram de não falar publicamente sobre o tema controverso. Peña Nieto e Trump conversaram por cerca de uma hora por telefone.

“Os presidentes reconheceram suas claras e muito públicas diferenças de posição neste tema tão sensível, mas acertaram em resolvê-las como parte de uma discussão integral de todos os aspectos da relação bilateral”, indicou a Nota.

Além disso, Peña Nieto e Trump “instruíram suas equipes a continuar o diálogo para fortalecer essa importante relação estratégica e econômica de maneira construtiva”.

O México afirmou que os dois líderes tiveram uma “conversa construtiva e produtiva” sobre a relação bilateral, incluindo temas como o déficit comercial dos EUA com o país vizinho.

“Durante a ligação eles abordaram a importância da amizade entre nossas nações, e a necessidade que nossos países trabalhem juntos para deter o tráfico de drogas e o fluxo ilegal de armas”, indicou.

Trump indicou que a conversa com Peña Nieto foi “muito boa” e reiterou que tem como objetivo buscar uma “relação justa” com o México durante entrevista coletiva conjunta com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, na Casa Branca.

A ligação telefônica ocorreu um dia depois de a relação entre os dois países ter vivido uma das piores crises por causa do cancelamento da visita de Peña Nieto a Washington na próxima semana.

O presidente do México anunciou a decisão de cancelar a viagem horas depois de Trump ter ameaçado cancelar o encontro se o México não estivesse disposto a pagar pela construção do muro, algo que Peña Nieto se opõe categoricamente.