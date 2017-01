Pela 1ª vez, uma mulher negra estampa moeda comemorativa dos EUA

Luiza Belloni, do HuffPost

A moeda comemorativa deste ano para o aniversário da Casa da Moeda dos Estados Unidos terá uma mulher negra como símbolo da Liberdade.

Com uma coroa de estrelas e vestindo uma toga, uma mulher negra representa o patriotismo americano pela primeira vez na história do País .

A moeda de ouro 24k será produzida em comemoração ao 225º aniversário da Casa da Moeda americana, United States Mint. Do outro lado da moeda, a águia americana:

“A moeda comemorativa de 2017 retrata a liberdade com uma mulher afro-americana”, diz o comunicado à imprensa. “Ela foi criada para retratar a Liberdade alegórica em uma variedade de formas contemporâneas para refletir a diversidade cultural étnica dos Estados Unidos.”

Cada moeda comemorativa custa US$ 100 (ou cerca de R$ 320,28, de acordo com a cotação de hoje do Banco Central).