Partido de Macron venceria eleição parlamentar, diz pesquisa

Paris – O partido do presidente eleito da França, Emmanuel Macron, conquistará, junto com aliados de centro, a maior parcela de votos na eleição parlamentar de meados de junho, de acordo com pesquisa Harris Interactive publicada nesta quinta-feira.

O partido República em Marcha, de Macron, receberia 29 por cento dos votos, contra 20 por cento para os conservadores Os Republicanos e outros 20 por cento para a Frente Nacional, de extrema-direita.

A pesquisa não apontou quantos assentos cada partido conquistaria.