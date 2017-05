Partido de Macron desponta como favorito em eleição legislativa

Paris – O partido do candidato presidencial francês Emmanuel Macron, de centro, deve sair como grande vencedor das eleições parlamentares de junho no país, de acordo com pesquisa OpinionWay-SLPV Analytics para o jornal Les Echos divulgada nesta quarta-feira.

De acordo com o levantamento, o movimento En Marche!, fundado por Macron, ganharia entre 249 e 286 assentos no Parlamento.

Uma aliança de partidos conservadores e de centro ficaria com cerca de 200 a 210, enquanto a Frente Nacional, de extrema-direita, ganharia de 15 a 25 assentos e os socialistas de 28 a 43.

A pesquisa –a primeira a ser publicada com vistas à eleição parlamentar de 11 a 18 de junho– incluiu apenas os parlamentares da França continental e engloba 535 dos 577 assentos da câmara baixa do Parlamento.

Macron é o favorito para vencer a eleição presidencial deste domingo contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, mas tem enfrentado questões sobre suas chances de obter maioria parlamentar que o permita agir em sua agenda de reformas.