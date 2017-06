Partido de Macron consegue maioria absoluta na Assembleia

Paris – A República em Marcha (LREM, na sigla em francês), o partido do presidente Emmanuel Macron, conquistou na Assembleia Nacional junto com seus aliados centristas do MoDem 350 dos 577 deputados, o que supera amplamente as 289 cadeiras da maioria absoluta.

Na falta de números definitivos, que o Ministério do Interior informará hoje antes de meia-noite, a LREM obteve no segundo turno das legislativas 308 deputados, que se somam aos 42 do MoDem.

A quantia é inferior aos mais de 400 deputados previstos após a primeira rodada do dia 11, mas dá a Macron uma folgada maioria absoluta para realizar suas reformas.