Partido da Irlanda do Norte irá apoiar May em governo, diz TV

Londres – O Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte irá apoiar os conservadores da primeira-ministra britânica, Theresa May, na formação de um novo governo após a eleição de quinta-feira, de acordo com a emissora Sky News nesta sexta.

Sem um vencedor claro do pleito da véspera, May prometeu seguir em frente apesar de ter perdido sua maioria parlamentar. O apoio do DUP permitiria aos conservadores alcançar os 326 assentos necessários para formar maioria no Parlamento.

O DUP não acredita que há necessidade de um acordo formal de coalizão, acrescentou a Sky News.