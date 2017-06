Partido Conservador escolhe novo primeiro-ministro da Irlanda

Dublin – O partido conservador Fine Gael escolheu nesta sexta-feira Leo Varadkar como sucessor do premiê da República da Irlanda, Enda Kenny, na liderança deste partido e do Governo de Dublin, o que o tornará o primeiro líder deste país a ter se declarado abertamente gay.

Varadkar, de 38 anos, disse se sentir “encantado” pela eleição, após derrotar outro aspirante ao posto, o ministro de Agricultura e Pesca, Simon Coveney, de 44 anos.

O novo líder do Fine Gael obteve o apoio de 60% dos filiados, representantes locais e membros do grupo parlamentar que votaram neste processo e está previsto que a sessão de posse como premiê poderia acontecer no próximo dia 13 de junho.