Partido Conservador de May lidera eleições de junho, diz pesquisa

Londres – O Partido Conservador da primeira-ministra britânica Theresa May tem liderança significativa sobre o opositor Partido Trabalhista, mostrou a pesquisa de opinião da ICM para o jornal The Guardian nesta segunda-feira.

O levantamento mostra os conservadores com 48 por cento frente aos 27 por cento dos trabalhistas, ambos subindo dois pontos percentuais desde a pesquisa feita na última terça-feira, horas após May ter anunciado as eleições antecipadas para o dia 8 de junho.

O partido de centro Liberal Democrata aparece com 10 por cento, e o Partido de Independência do Reino Unido, anti-União Europeia, com 7 por cento, ambos com 1 ponto percentual a menos do que na última pesquisa.

A ICM entrevistou 2.024 adultos entre o dia 21 e 24 de abril. Pesquisas indicam que May está a caminho de uma ampla vitória, o que estenderia seu apoio no Parlamento para mais de 100 cadeiras.