Partido Conservador britânico mantém liderança, diz pesquisa

Londres – O Partido Conservador da primeira-ministra britânica Theresa May está 16 pontos à frente do principal partido de oposição, o Partido Trabalhista, antes de uma eleição nacional em 8 de junho, segundo uma pesquisa do Opinium realizada neste sábado.

Os conservadores alcançaram 46 por cento em uma pesquisa online com 2.005 adultos, um ponto abaixo da última pesquisa Opinium em 25 de abril, enquanto o quadro do Trabalhista ficou inalterado em 30 por cento.

A pesquisa, realizada antes da grande vitória conservadora desta semana nas eleições locais, colocou os democratas liberais em 9 por cento e o UKIP anti-Unidão Europeia em 7 por cento.

Adam Drummond, chefe de pesquisa política da Opinium, disse que as tensões da campanha têm tido algum impacto sobre a percepção pública de May, com aqueles que votaram para permanecer na UE no referendo do ano passado, em particular, se sentimdo menos convencido por sua mensagem do que no início da campanha.

Mas acrescentou: “os conservadores podem perder alguns eleitores porque, como as eleições locais mostraram, estão absorvendo a maior parte do voto do UKIP e estão em curso para o tipo de vitória vista pela última vez pelo (trabalhista) Tony Blair e Margaret Thatcher Quando estavam em seus picos”.