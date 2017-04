Parlamento e metrô são fechados em Estocolmo após incidente

O parlamento da Suécia e as estações de metrô e trem em Estocolmo foram fechadas após um caminhão ter atingido a loja de departamento Ahlens, no centro da cidade, ferindo diversas pessoas. A polícia confirmou que duas pessoas morreram.

As autoridades pedem que as pessoas evitem o centro da cidade. A rádio sueca Sverige Radio afirmou que há relatos de tiros no local. A polícia no entanto, apenas confirmou até agora o incidente com o caminhão.

Em comunicado, as autoridades afirmaram que “há relatos de feridos, mas não temos detalhes de quantos são e quão séria é sua situação”.

A companhia de cerveja sueca Spendrups afirmou para a emissora de rádio do país que reconheceu o veículo como um de seus caminhões, que teria sido roubado mais cedo no dia.

“Este é um de nossos veículos de distribuição que faz entregas. Durante uma entrega para o restaurante Caliente, alguém pulou para o assento do motorista e fugiu com o veículo em direção ao centro da cidade”, disse o diretor de comunicações da empresa, Mårten Lyth.

A loja de departamento de luxo Ahlens faz parte de uma rede sueca. O prédio atingido conta com diversas lojas.