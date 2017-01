Parlamento britânico deverá autorizar o Brexit

Londres – O parlamento britânico deverá autorizar a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa que inicia o “Brexit“, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), segundo opinou nesta terça-feira a Suprema Corte do país.

Com esta decisão, a máxima instância judicial britânica rejeitou o recurso que tinha sido apresentado pelo governo contra uma decisão anterior, que o obrigava a consultar os deputados antes de invocar o decisivo artigo do Tratado de Lisboa, que inicia as negociações sobre a saída de um país do bloco comunitário.