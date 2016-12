Paris terá transporte público gratuito no Réveillon

Paris – O transporte público em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo, será gratuito de 31 de dezembro a 1º de janeiro por ocasião das comemorações de fim de ano, informou nesta terça-feira o Sindicato de Transportes da capital francesa (Stif).

Ao todo, dez linhas de trem, seis de metrô e várias de ônibus não cobrarão passagem dos usuários das 17h de sábado (31) até as 12h de domingo (1º).

Entre as atividades que Paris oferece no Réveillon se destaca uma festa ao ar livre nas imediações do célebre Arco do Triunfo, na avenida Champs-Elysées.

Esta não é a primeira vez que os transportes parisienses funcionam de graça nas últimas semanas, embora por outros motivos.

No mês passado, a gratuidade foi oferecida como forma de promover o transporte público e diminuir a circulação de veículos na cidade devido aos altos níveis de poluição no ar.