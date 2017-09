Paris-2024 promete Jogos transparentes após polêmicas da Rio-2016

Os líderes da candidatura de Paris-2024 prometeram neste domingo Jogos Olímpicos “transparentes”, após os recentes escândalos de corrupção em relação à escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016.

Na quarta-feira, em Lima, no Peru, o Comitê Olímpico Internacional confirmará a dupla atribuição das sedes para os Jogos de 2024 para Paris e de 2028 para Los Angeles.

A reunião na capital peruana acontece poucos dias depois do COI se ver envolvido em novo escândalo de corrupção, após as autoridades brasileiras afirmarem na terça-feira (5) que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, foi responsável por organizar um esquema de compra de votos para que o Rio ganhasse a eleição para sede dos Jogos de 2016.

O Ministério Público Federal afirma que Nuzman, que comanda o COB desde 1995 e é membro honorário do COI, foi uma peça-chave para o pagamento de milhões de dólares em subornos.

“Queremos destacar o fato de que, desde o primeiro dia, temos a responsabilidade de sermos o mais transparente possível”, explicou Tony Estanguet, co-presidente da candidatura Paris-2024.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, bateu na mesma tecla: “Na nossa cidade, hoje, quando você gasta dinheiro público é preciso explicar o que fez com ele”.

“A transparência é muito importante. Eu não sou uma atleta, sou uma política e precisamos ter a confiança de nossos cidadãos. Na nossa equipe, a transparência tem sido muito forte e continuará sendo no futuro, com certeza”, continuou a prefeita.