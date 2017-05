Paraguai espera saída favorável para crise no Brasil

Assunção – O chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga, expressou nesta segunda-feira sua esperança em uma saída favorável à crise no Brasil, como membro do Mercosul e no contexto das negociações que o bloco mantém com a União Europeia (UE).

“Logicamente, como membro do Mercosul e todo este processo que estamos levando adiante com a UE, esperamos que logo possa haver uma conclusão para esta situação, que prevemos que seja muito favorável, de tal modo que a normalidade retorne ao Brasil”, disse Loizaga a jornalistas em Assunção.

Loizaga acrescentou, durante uma coletiva na chancelaria, que o governo paraguaio segue com atenção os acontecimentos no Brasil devido às importantes relações entre os dois países.

“A situação no Brasil é realmente uma questão interna. Nós seguimos muito de perto esta situação por todo o estreito relacionamento que temos em diversos campos, e muito especialmente tudo o que faz à economia”, declarou o chanceler.

O Mercosul, integrado por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e do qual a Venezuela está suspensa temporariamente, espera concluir neste ano as negociações para o acordo com a UE, que se prolongaram por vários anos.