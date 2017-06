Para Trump, rompimento com Catar mostra que sua viagem compensou

Doha/Dubai – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentando uma crise profunda entre Estados árabes, disse nesta terça-feira que sua viagem ao Oriente Médio “já está compensando” porque governos locais endureceram com o Catar sob a acusação de que este financia grupos militantes.

A campanha para isolar o Catar está prejudicando o comércio de commodities, do petróleo a metais e alimentos, e aprofundando os temores de um possível choque no mercado global de gás, no qual o pequeno país do Golfo Pérsico tem papel destacado.

Os comentários ásperos de Trump apontam o discurso anti-islâmico que ele fez em uma visita a Riad em maio como a inspiração da decisão de potências árabes de cortar os laços e as relações de transporte com o Catar em protesto contra o dizem ser seu apoio ao terrorismo.

“Tão bom ver que a visita à Arábia Saudita com o Rei e 50 países já está compensando. Eles disseram que iriam adotar uma postura rígida com o financiamento do extremismo, e todas as referências estavam apontando para o Catar. Talvez isto seja o começo do fim do horror do terrorismo!”, escreveu Trump no Twitter.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

Na verdade, autoridades dos EUA foram surpreendidas pela decisão saudita de cortar os laços diplomáticos com o Catar em um gesto coordenado com o Egito, os Emirados Árabes Unidos e o Barein, disseram funcionários antigos e atuais em Washington à Reuters.

As colocações de Trump a respeito da discórdia entre o Catar e outras nações árabes devido a seu suposto apoio ao Irã e a grupos islâmicos vieram no momento em que o líder do Kuweit viajava à Arábia Saudita para tentar mediar a crise.

Ele disse, em uma referência aparente à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, que líderes com que se encontrou durante sua viagem o alertaram que o Catar está financiando uma “ideologia radical” depois que Trump exigiu que eles ajam para deter o patrocínio dos militantes.

O Catar nega veementemente as acusações.

Na segunda-feira, autoridades norte-americanas disseram que seu país irá tentar acalmar as tensões entre a Arábia Saudita e o Catar discretamente, dizendo que este último é importante para seus interesses militares e diplomáticos.

Cerca de 8 mil efetivos militares dos EUA estão baseados em Al Udeid, no Catar, a maior base aérea norte-americana no Oriente Médio e local de preparativos de ataques que lidera contra o Estado Islâmico, que tomou partes da Síria e do Iraque.