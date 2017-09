Para Trump e May, China precisa fazer mais sobre Coreia do Norte

Londres – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, concordaram, durante um telefonema nesta terça-feira, que a China precisa fazer mais para persuadir a Coreia do Norte a cessar seus testes de mísseis, disse um porta-voz de May.

“A primeira-ministra e o presidente concordaram com o papel fundamental que a China tem que desempenhar e que é importante que eles usem toda a influência que têm para garantir que a Coreia do Norte pare de realizar esses atos ilegais para que possamos garantir a segurança”, afirmou ele.

May também disse que trabalharia com líderes da UE em novas medidas que o bloco possa tomar para pressionar a liderança norte-coreana, disse o porta-voz.