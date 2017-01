Para o FBI, os russos não hackearam a campanha de Trump

Os hackers russos que tentaram interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos não interviram na equipe de campanha do presidente eleito Donald Trump, indicou nesta terça-feira o diretor do FBI (a Inteligência americana), James Comey.

Segundo o diretor, que compareceu à Comissão de Inteligência do Senado, os russos entraram nos computadores da campanha de Trump nos âmbitos local e estadual, mas não o fizeram a nível nacional.

“Não temos nenhum indício de que a campanha de Trump tenha sido hackeada” a nível nacional, indicou Comey.

Entretanto, os russos tiveram acesso aos dados do Partido Republicano, mas tratavam-se de contas de e-mail “que já não eram utilizadas”, explicou o diretor do FBI.

As informações que recolheram eram “velhas” e não foram divulgadas pelos russos, segundo Comey.

Os Serviços de Inteligência dos Estados Unidos acusam Vladimir Putin e o governo russo de terem lançado uma campanha para prejudicar o processo democrático dos Estados Unidos e aumentar as possibilidades de vitória do magnata republicano.

As agências de Inteligência acusam os russos de hackearem os e-mails do Partido Democrata e de uma das pessoas mais próximas a Hillary Clinton, assim como de terem divulgado as informaões na Internet, em particular no WikiLeaks, antes da eleição, prejudicando a candidata democrata.

O Kremlin rejeita essa acusação. Mas o governo Obama, que entregará o poder para Donald Trump em 20 de janeiro, sancionou a Rússia expulsando 35 diplomatas considerados espiões.

Trump, que há algum tempo expressou seu ceticismo sobre as acusações dos Serviços de Inteligência de seu país, agora se abstém de criticá-los de forma direta.