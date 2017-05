Para May, políticos querem prejudicar negociações do Brexit

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou em discurso que alguns líderes da União Europeia (UE) não querem que as negociações da saída do país do bloco, o Brexit, sejam bem-sucedidas e declarou que “ameaças foram feitas” contra o Reino Unido por Bruxelas, sede da UE, com o objetivo de afetar o resultado das eleições no país.

A premiê convocou eleições antecipadas no começo do mês, com o objetivo de fortalecer a posição de seu partido para as negociações do divórcio com o bloco europeu.

“Nos últimos dias, vimos o quão difíceis as negociações do Brexit serão. A posição do Reino Unido nessa questão foi mal representada pela imprensa europeia e a posição da Comissão Europeia está mais dura. Ameaças contra nosso país foram feitas por políticos europeus. Todos esses atos foram deliberadamente programados para afetarem o resultado das eleições gerais que ocorrerão no dia 8 de junho”, declarou May, em frente à sua residência e gabinete oficial em Londres, segundo informações do jornal britânico The Guardian.

Mais cedo, a premiê havia ido ao Palácio de Buckingham para encontrar a Rainha Elizabeth II, em um ato formal para marcar a dissolução do parlamento antes das eleições.

“O Reino Unido precisa de uma liderança forte e estável. As consequências serão sérias, caso as negociações não sejam bem sucedidas”, disse May, segundo o jornal britânico.