Paquistão diz que testou primeiro míssil lançado por submarino

Islamabad – As forças armadas do Paquistão disseram ter testado com êxito um míssil lançado por um submarino pela primeira vez, dando-lhe um uma “credível capacidade de ataque”.

Uma declaração feita nesta segunda-feira apontou que o míssil foi disparado do Oceano Índico e atingiu o seu alvo. O míssil Babur Cruise-3 tem uma escala de 450 quilômetros e pode voar baixo para fugir de radar e defesas aéreas.

O comunicado acrescentou ainda que o míssil “é capaz de fornecer vários tipos de cargas úteis e dotará o Paquistão de uma capacidade credível de um ataque, aumentando a dissuasão. O Paquistão tornou-se uma potência nuclear em 1998. Fonte: Associated Press.