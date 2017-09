Papa Francisco pede orações para México após forte terremoto

Cidade do Vaticano – O papa Francisco expressou, nesta quarta-feira, durante a audiência geral realizada na praça de São Pedro, sua proximidade e pediu orações “para toda querida população mexicana” após o forte terremoto que assolou o país, ontem.

“Ontem um terrível terremoto assolou o México. Deixou inúmeras vítimas e danos materiais. Neste momento de dor, quero manifestar minha proximidade e oração para toda querida população mexicana”, disse Francisco, em saudação dos fiéis de língua espanhola.

Ele então pediu elevar preces “a Deus para que recebe em seu seio aqueles que perderam a vida, conforte os feridos e a todos os afetados”.

Além disso, o papa também pediu “por toda a equipe de socorro, que emprestam sua ajuda de todas as pessoas afetadas”.

Francisco acrescentou: “E que a nossa mãe, Virgem de Guadalupe, com muita ternura esteja perto da amada nação mexicana”.

De acordo com informações passadas pelo secretário mexicano de Governo, Miguel Ángel Osorio, o número de mortos subiu para 224 na Cidade do México, no estado de Pueblas, em Morelos, no Estado do México e Guerrero.

Um total de 45 edifícios desabaram total ou parcialmente com o terremoto, com uma magnitude 7,1 na escala Richter.