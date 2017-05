Papa Francisco entrega carta sobre meio ambiente a Trump

Vaticano – O papa Francisco pediu ao presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, que seja um pacificador, em seu muito aguardado primeiro encontro nesta quarta-feira, e Trump prometeu que não esquecerá a mensagem do papa.

Sob um céu azul, Trump, que trocou farpas com o papa durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos no ano passado, recebeu uma homenagem da Guarda Suíça em um pátio do Vaticano quando chegou para se encontrar com o pontífice.

Francisco sorriu ligeiramente enquanto recebia Trump do lado de fora de seu escritório e não foi tão sociável quanto costuma ser quando recebe chefes de Estado. Trump, parecendo calmo, disse ser “uma grande honra”.

Os dois conversaram em particular por aproximadamente 30 minutos, com ajuda de tradutores.

Francisco ofereceu ao presidente uma pequena escultura de uma oliveira e disse, por meio do tradutor, que o objeto simboliza a paz.

“É o meu desejo que você se torne uma oliveira para construir a paz”, disse o papa, falando em espanhol.

Trump respondeu: “Nós podemos usar a paz”.

Francisco também deu a Trump uma cópia assinada de sua mensagem de paz de 2017 cujo título é “A não-violência: estilo de uma política para a paz”, e uma cópia de sua encíclica de 2015 sobre a necessidade de se proteger o meio ambiente dos efeitos das mudanças climáticas.

“Irei ler”, disse Trump.

No momento em que Trump e o papa se despediram na porta do escritório, o presidente dos EUA disse ao pontífice: “Obrigado, obrigado. Não esquecerei o que o senhor disse”.