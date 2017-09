Papa fere o rosto em acidente durante viagem à Colômbia

O Papa Francisco sofreu neste domingo um pequeno corte no supercílio durante uma freada do papamóvel, que o transportava por um bairro da cidade colombiana de Cartagena.

O pontífice, 80 anos, saudava centenas de fiéis no bairro de San Francisco no momento do acidente. A freada fez com que ele batesse com o rosto contra o vidro do papamóvel. Um dos seguranças ajudou o Papa e limpou o sangue do machucado com um lenço.

Mostrando bom humor, o papa Francisco minimizou o corte que sofreu no supercílio. “Dei uma topada, mas estou bem”, disse o pontífice a um jornalista da rádio “Caracol” ao terminar a visita a uma moradora do bairro pobre de San Francisco.

Francisco sofreu um pequeno corte no supercílio e ficou com a maçã do rosto esquerda roxa ao bater com o rosto na cabine do papamóvel enquanto tentava cumprimentar um menino durante o percurso. Em seguida, o papa recebeu assistência médica por parte do comandante da Gendarmaria do Vaticano, Domenico Giani.

Na casa de Lorenza, a moradora que visitou, foi aplicado gelo no local da pancada, e a parte do manto que vestia que ficou manchada com um pouco de sangue foi lavada. De lá, ele saiu sorridente e com um curativo no supercílio.

“Estou contente. Não sinto nada”, disse o pontífice ao se referir ao ferimento.

Apesar do acidente, Francisco, que encerra neste domingo sua visita de cinco dias à Colômbia, continuou o trajeto de 3,5 km até a praça central de San Francisco, um dos bairros mais pobres de Cartagena.