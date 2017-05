Papa expressa sua tristeza por “ataque bárbaro” em Manchester

Cidade do Vaticano – O papa Francisco manifestou nesta terça-feira sua tristeza pelo bárbaro “ataque” cometido em Manchester, no Reino Unido, que causou a morte de 22 pessoas, e também ofereceu sua “solidariedade” às vítimas e suas famílias.

“A sua Santidade, o papa Francisco, ficou profundamente entristecido ao saber sobre as pessoas feridas e as mortes trágicas causadas pelo ataque bárbaro em Manchester”, diz um telegrama enviado pelo secretário de Estado, Pietro Parolin, em nome do pontífice.

O papa argentino expressou sua solidariedade “com todos os atingidos por este ato de violência sem sentido”.

O líder católico também louvou os “esforços generosos do pessoal de emergência e segurança” e ofereceu suas preces pelos feridos e falecidos.

“Tendo em mente de maneira especial as crianças e jovens que perderam suas vidas, e suas famílias afligidas, o papa Francisco invoca a bênção de Deus, de paz, cura e força sobre a nação” britânica, segundo o telegrama.