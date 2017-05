Papa expressa condolências por brutal “ato de violência” de Cabul

Cidade do Vaticano – O papa Francisco expressou suas condolências aos afetados pelo atentado cometido nesta quarta-feira em Cabul, a capital do Afeganistão, um “brutal ato de violência” que acabou com a vida de 80 pessoas.

“Após tomar conhecimento, com tristeza, do abominável ataque em Cabul e dos muitos mortos e feridos graves, o papa Francisco manifesta as suas sentidas condolências a todos os que foram afetados por este brutal ato de violência”, diz a mensagem enviada pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolín, em nome do pontífice ao embaixador afegão na Itália, Zia Uddin Nezam.

Cabul registrou nesta quarta-feira atentado em que morreram 80 pessoas e outras 350 ficaram feridas. Um carro-bomba explodiu em uma das principais ruas da capital afegã, perto da embaixada da Alemanha, e em um dia que coincide com o início do Ramadã.