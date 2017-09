Papa enviará US$ 150 mil para vítimas do terremoto no México

Cidade do Vaticano – O papa Francisco fará uma doação de US$ 150 mil para ajudar as pessoas que sofreram com o terremoto que atingiu o México na última terça-feira e que já contabiliza pelo menos 250 mortos.

“O papa Francisco determinou, através do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o envio de uma primeira contribuição de US$ 150 mil para socorro às populações nesta fase de emergência”, informa o escritório de imprensa do Vaticano nesta quinta-feira.

A quantia será dividida entre as dioceses mais atingidas pela tragédia.

“O aporte será utilizado em obras de assistência às vítimas do terremoto e quer ser uma imediata expressão do sentimento de proximidade espiritual e paterno encorajamento para as pessoas e os territórios atingidos”, segue o texto.

O auxílio é parte das ajudas da Igreja para a população mexicana.

“Essa contribuição, que acompanha a oração – especialmente dirigida a Nossa Senhora de Guadalupe – como apoio à amada população mexicana, é parte das ajudas que estão sendo ativadas em toda a Igreja Católica e que envolvem, além de várias Conferências Episcopais e numerosos organismos de caridade”, afirma o setor.

Ontem, o papa Francisco expressou, durante a audiência geral, sua proximidade com “toda a querida população mexicana neste momento de dor”.