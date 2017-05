Papa e Trump falam de alcançar a paz com “negociação política”

Cidade do Vaticano – O papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantiveram nesta quarta-feira um diálogo “cordial” no qual falaram da “promoção da paz no mundo” mediante a negociação política, segundo a Santa Sé.

O Vaticano indicou que na conversa de ambos na biblioteca papal e que durou 27 minutos “trocaram pontos de vista sobre alguns temas relacionados com a atualidade internacional e a promoção da paz no mundo “.

Isto pode ser alcançado, segundo apontou o comunicado vaticano que disseram o papa e Trump, “mediante a negociação política e o diálogo interreligioso, com especial referência à situação no Oriente Médio e à proteção das comunidades cristãs”.

Durante a conversa foi constatada “a satisfação pelas boas relações bilaterais existentes entre a Santa Sé e os Estados Unidos da América”, acrescentou o Vaticano.

Além disso, ambos manifestaram o “empenho comum a favor da vida e da liberdade religiosa e de consciência”.

A Santa Sé indicou que na reunião foi constatada uma “serena colaboração entre o Estado e a Igreja católica nos Estados Unidos, dedicada ao serviço das populações nos âmbitos da saúde, da educação e da assistência aos imigrantes”.