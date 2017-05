Papa diz que será “sincero” com Trump em encontro no Vaticano

A BORDO DO AVIÃO PAPAL (Reuters) – O papa Francisco disse neste sábado que será “sincero” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as profundas diferenças entre ambos em temas como a imigração e a mudança climática quando os dois se encontraram pela primeira vez, este mês, no Vaticano.

Mas o papa também disse a repórteres a bordo do avião papal durante viagem de volta de Portugal ao Vaticano que manterá sua mente aberta e não fará pré-julgamentos de Trump antes de ouvir suas opiniões no encontro marcado para 24 de maio.

“Mesmo se alguém pensa de forma diferente temos que ser muito sinceros sobre o que cada um pensa”, disse Francisco, acrescentando que espera encontrar “uma porta ao menos parcialmente aberta” para o diálogo com Trump, para que ambos possam contribuir pela paz mundial.

No ano passado, em resposta a uma pergunta sobre a posição do então candidato presidencial Trump sobre a imigração e sua intenção de construir um muro ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México, o papa disse que um homem com essas visões “não era cristão”.

Trump e o papa também discordam profundamente sobre as mudanças climáticas. Trump assinou um decreto presidencial desfazendo a legislação ambiental estabelecida pelo governo do ex-presidente Barack Obama.

Francisco tem feito da defesa do meio ambiente uma plataforma fundamental de seu papado, apoiando firmemente a opinião científica de que o aquecimento global é provocado principalmente pela atividade humana.