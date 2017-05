Bruxelas – Os 27 países da União Europeia deram sinal verde oficialmente nesta segunda-feira à abertura das negociações com o Reino Unido para saída da UE, ao aprovar as normas correspondentes e outorgar o mandato à Comissão Europeia para que os represente no processo.

Além disso, os países nomearam o ex-comissário francês Michel Barnier como negociador em nome dos 27, informaram fontes comunitárias.