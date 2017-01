Otan parabeniza Trump e ressalta compromisso com a segurança

Bruxelas – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, parabenizou nesta sexta-feira o republicano Donald Trump por ter assumido a presidência dos Estados Unidos e destacou que o país mostra um “compromisso sólido” com a defesa transatlântica.

“Em nome da OTAN, parabenizo Donald J. Trump por sua posse como 45º presidente dos EUA. Os EUA desempenharam um papel de liderança na Otan desde sua fundação em Washington, em 1949, e segue demonstrando hoje seu sólido compromisso com nossa defesa compartilhada”, indicou Stoltenberg em comunicado.

O ex-primeiro-ministro da Noruega ressaltou que a Otan é a aliança “mais bem-sucedida da história” e que sua força é “tão boa para os EUA como é para a Europa”.

“Quero trabalhar próximo do presidente Trump para reforçar nossa aliança, garantir que seguiremos respondendo aos desafios em evolução, com uma carga compartilhada mais justa entre os aliados”, ressaltou Stoltenberg, respondendo diretamente a um pedido do novo presidente dos EUA para que os países-membros do bloco invistam mais em suas próprias defesas.

O secretário-geral da Otan disse esperar Trump em Bruxelas neste ano para participar da primeira cúpula da aliança.

Ainda como presidente eleito, Trump disse que a Otan tinha se transformado em uma “organização obsoleta”.