Otan diz que Rússia deve transparência sobre exercícios militares

Varsóvia – O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse nesta sexta-feira que a aliança observará com atenção os exercícios militares russos no oeste do país e em Belarus no próximo mês, pedindo que Moscou seja transparente sobre as simulações.

As manobras, as maiores em anos, com tanques e unidades navais e aéreas operando dentro e nas redondezas do Mar Báltico e do Mar do Norte, levantaram preocupações da Otan de que o número real de soldados participando pode ter sido omitido pelas autoridades russas.

“Nós estaremos observando com muita atenção o curso desses exercícios”, disse Stoltenberg a repórteres, após reunião com a primeira-ministra da Polônia, Beata Szydlo, em uma visita para checar a instalação das forças da aliança lideradas pelos Estados Unidos no leste do país.

“Todos os países têm direito a exercícios de suas Forças Armadas, mas os países também precisam respeitar a obrigação de ser transparente”.

A Rússia disse que 13 mil soldados participarão dos exercícios do dia 14 a 20 de setembro, o que de acordo com o acordo internacional é o limite para não exigir a presença de observadores externos. Estimativas do Ocidente, entretanto, colocaram o número de soldados envolvidos em um nível muito mais alto.