Os prédios mais altos de 2016 (ou o céu é o limite na China)

São Paulo – O mundo nunca viu tanto prédio alto surgir como em 2016. Ao todo, 128 novos edifícios com mais de 200 metros de altura foram concluídos no ano passado, um recorde para a construção civil mundial. A China, sozinha, levantou 84 deles, dois terços do total global.

Os dados são do último relatório do Conselho de Prédios Altos e Habitação Urbana (CTBUH, na sigla em inglês). Com isso, existem hoje em todo o mundo 1.168 edifícios com mais de 200 metros de altura, um aumento de 441% em relação ao ano 2000, quando existiam apenas 265.

Enquanto alguns especulam que o boom imobiliário sem precedentes na China começará a desacelerar nos próximos anos, o CTBUH prevê que o país permanecerá dominante na construção de arranha-céus no futuro próximo.

“É impossível dissociar o enorme boom da construção global de arranha-céus do rápido desenvolvimento urbano da China”, diz o relatório. O país tem nada menos do que 328 edifícios com mais de 200 metros de altura em fase de construção.

EXAME.com selecionou os 10 maiores arranha-céus inaugurados nos últimos 12 meses, oito deles na China. Confira abaixo:

1. Guangzhou CTF Finance Centre

Onde fica: Guangzhou, China Altura: 530 metros

Andares: 111 Início da construção: 2010

Conclusão:2016 Uso: Hotel, residências e escritórios

2. Eton Place Dalian Tower 1

Onde fica: Dalian, China Altura: 383 metros

Andares: 80 Início da construção: 2009

Conclusão: 2016 Uso: Hotel e escritórios

3. Federation Towers – Vostok Tower

Onde fica: Moscou, Rússia Altura: 374 metros

Andares: 95 Início da construção: 2005

Conclusão: 2016 Uso: Residências e escritórios

4. Tianjin Modern City Office Tower

Onde fica: Tianjin, China Altura: 338 metros

Andares: 65 Início da construção: 2011

Conclusão: 2016 Uso: Escritórios

5. Global City Square

Onde fica: Guangzhou, China Altura: 319 metros

Andares: 67 Início da construção: 2011

Conclusão: 2016 Uso: Escritórios

6. Chongqing IFS T1

Onde fica: Chongqing, China Altura: 316 metros

Andares: 62 Início da construção: 2012

Conclusão: 2016 Uso: Hotel e escritórios

7. MahaNakhon

Onde fica: Bangkok, Tailândia Altura: 314 metros

Andares: 75 Início da construção: 2011

Conclusão:2016 Uso: Hotel e residências

8 e 9 (empate): Wanda Plaza 1 e Wanda Plaza 2

Onde fica: Kunming, China Altura: 307 metros

Andares: 67 Início da construção: 2013

Conclusão:2016 Uso: Escritórios

10. Shenzhen CFC Changfu Centre

Onde fica: Shenzhen, China Altura: 304 metros

Andares: 68 Início da construção: 2011

Conclusão: 2016 Uso: Escritórios