Os passaportes mais poderosos do mundo em 2017 (e os mais fracos)

São Paulo – Todos os anos, a consultoria Henley & Partners divulga o seu Índice de Restrições de Vistos (“Visa Restrictions Index“), que lista os países cujos passaportes dão acesso a mais destinos sem necessidade do visto.

A máxima “tamanho não é documento” se ajusta com perfeição a este ranking, onde o Brasil aparece em 40º, atrás de países minúsculos, como República Checa e Malta.

Mas ainda assim é respeitável. Quem tem o passaporte brasileiro entra em 143 destinos sem necessidade de visto (ou recebe a garantia assim que desembarca no país).

O levantamento da Henley & Partners comparou 199 países e territórios.

No topo da lista, donos do passaporte mais forte do mundo, os viajantes alemães podem visitar a maioria dos países sem a necessidade de solicitar um visto.

Já os do Afeganistão, o país com passaporte mais fraco, não passam de 23 destinos de livre acesso.

Veja a seguir os 30 passaportes mais fortes e os 30 mais fracos.