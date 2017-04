Os 10 líderes mais influentes do mundo, segundo a Time

São Paulo – A revista americana Time divulgou, nesta quinta-feira (20), a sua tradicional lista das “100 pessoas mais influentes do mundo”. Os esforços da primeira-ministra britânica, Theresa May, no processo do Brexit a colocaram no primeiro lugar do ranking, na categoria líderes.

Outras personalidades como Ivanka Trump (filha de Donald Trump), Simone Biles (consagrada ginasta americana), RuPaul (apresentador de um reality show sobre drag queen) e o papa Francisco também aparecem na 14ª edição da lista, que é dividida em cinco categorias (pioneiros, líderes, titãs, artistas e ícones).

Dos brasileiros, dois foram citados: o jogador de futebol Neymar e a cientista Celina Turchi, uma das responsáveis pela descoberta da relação entre a microcefalia e o zika vírus.

Veja quem são os 10 líderes mais influentes eleitos pela Time:

1. Theresa May

Peça-chave no processo de separação do Reino Unido da União Europeia (UE), a primeira-ministra britânica foi eleita a líder mais influente do mundo. Na última semana, a sucessora de David Cameron surpreendeu ao solicitar a antecipação das eleições no país, numa tentativa para reforçar a sua posição nas negociações do Brexit.

2. Narendra Modi

Para a Time, o primeiro-ministro da Índia é um mestre na arte da sedução política. Essa é a primeira vez que o líder aparece em segundo lugar no ranking. Apesar de sua busca pela supremacia indiana ainda estar longe de ser realizada, os feitos do líder em administrar a maior democracia do mundo são reconhecidos pela publicação.

3. Chuck Schumer

A grande surpresa da lista da Time foi a escolha do senador dos Estados Unidos como a terceira figura mais influente do mundo. À frente até de Donald Trump, o político é considerado como o mais preparado no momento para lidar com os desafios que o senado americano enfrentará nos próximos anos para manter os valores dos democratas em curso.

4. Donald Trump

A façanha de Donald Trump em sair vitorioso da acirrada corrida eleitoral de 2016 nos Estados Unidos foi determinante para colocá-lo na lista da Time. Segundo a publicação, ao se tornar o 45º presidente americano, ele reescreveu completamente as regras políticas e redefiniu o curso do país.

5. Elizabeth Warren

O posicionamento da senadora americana em defender interesses da classe média e dos marginalizados foi o que determinou a sua colocação no ranking. A revista publicação cita a vez que o senador Mitch McConnell tentou interromper a senadora, que lia uma carta da viúva de Martin Luter King como um exemplo de sua postura firme. Seus esforços para criar uma agência de defesa ao consumidor americano, depois da crise de 2008, também é considerado um dos principais feitios da política.

6. Julian Assange

O fundador do WikiLeaks é um dos empresários mais importantes do mundo, de acordo com a publicação. Para a Time, apesar dos vazamentos de documentos secretos pelo site, Julian Assange não representa o movimento daqueles que querem divulgar segredos de estado.

7. James Comey

O atual diretor do FBI faz parte do ranking por conta de sua integridade no trabalho. Sua postura a frente do departamento federal de investigação dos EUA é considerada uma das mais corretas e imparciais pela revista, que cita a decisão do diretor em abrir uma investigação contra Hillary Clinton às vésperas da mais acirrada corrida eleitoral americana, como um exemplo disso.

8. Kim Jong-Un

O líder da Coreia do Norte é a segunda figura com mais aparições na lista da Times. Essa foi a 7ª vez que o ditador entra na categoria de líderes, perdendo apenas para o presidente chinês, Xi Jinping. A publicação destaca os implacáveis testes nucleares em 2016 e os lançamentos de mísseis autorizados por Jong Un.

9. Reince Priebus

O atual chefe da Casa Branca americana está na lista dos líderes mais influentes por seu trabalho ao lado do presidente Donald Trump. Sua atuação em intermediar a relação do presidente americano com o partido republicano é um dos principais destaques para a escolha da revista.

10. Xi Jinping

O presidente da China é classificado pela revista como “fascinante, inteligente e um iconoclasta para quebrar os moldes”. Para a “Time”, ele tem sua determinação em adotar um novo papel para a China no cenário mundial é sua principal qualidade.