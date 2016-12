Os 10 eventos mais marcantes da história dos EUA

São Paulo – Os Estados Unidos protagonizaram diversos acontecimentos no século XX e XXI que irão marcar os livros de história e a vida dos americanos para sempre. Do fim da Guerra Fria aos atendados de 11 de setembro, a vida da população americana se modifica e se une cada vez que um evento abala as estruturas do país.

Essa é a conclusão da recente pesquisa do Pew Research Center, realizada com mais de 2 mil pessoas nos EUA, que buscou identificar quais os eventos mais marcantes da história do país. E uma das conclusões é a de que os americanos são afetados, principalmente, por fatos que ocorreram durante seus anos de colégio e faculdade.

Para os que nasceram entre os anos 30 e 40, o momento que unificou a população foi a Segunda Guerra Mundial. Já para os baby boomers, população que nasceu entre 1945 e 1965, o assassinato de John F. Kennedy e a Guerra do Vietnã foram mais decisivos.

Para eleger os eventos que marcaram a história dos Estados Unidos, a pesquisa fez uma exigência: cada entrevistado podia escolher apenas aqueles eventos que ocorreram após o seu nascimento. Veja abaixo quais são eles:

1. 11 de setembro

Os ataques terroristas de 11 de setembro, que terminaram com um saldo de quase 3 mil mortos, foram escolhidos por 76% dos americanos como o evento mais marcante da história do país.

Há 15 anos, terroristas da rede Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, sequestraram quatro aviões comerciais e os lançaram contra pontos simbólicos do país.

Os dois primeiros atingiram as Torres Gêmeas, do complexo World Trade Center em Nova York, o terceiro contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA, e o último que, segundo especialistas, teria como alvo a Casa Branca, caiu na Pensilvânia. Não houve sobreviventes em nenhum dos voos.

2. Eleição de Obama

A eleição do primeiro homem negro para a presidência dos Estados Unidos foi escolhida como o segundo acontecimento mais marcante para quase metade dos americanos entrevistados pelo Pew Research Center (40%).

Em 2008, o então senador democrata Barack Obama assumiu o posto de 44º presidente de uma das maiores potências do mundo. Agora após oito anos no poder, ele deixa a liderança dos EUA nas mãos do republicano Donald Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2017.

3. Revolução tecnológica

O terceiro lugar do ranking ficou com a revolução tecnológica nos Estados Unidos. Quase um quarto dos americanos (22%) reconhecem que a popularização da internet, computadores, celulares e mídias sociais foram essenciais para o desenvolvimento do país. Em pleno 2016, quase 30 anos após o início desse momento histórico, 84% dos adultos nos EUA usam a internet.

4. Assassinado de JFK

Em 22 de novembro de 1963, o então presidente dos EUA, John F. Kennedy foi assassinado a tiros, em um desfile com o carro presidencial na cidade de Dallas, no Texas. Ele foi o quarto líder americano a ser assassinado e o oitavo a morrer enquanto exercia o cargo.

As investigações oficiais apontam que Lee Harvey Oswald um empregado do armazém Texas School Book Depository foi o seu algoz. O acusado sempre negou ter disparado contra o presidente e nunca foi julgado, porque dois dias depois, enquanto era trasladado pela polícia, ele foi morto.

Para 21% dos entrevistados da pesquisa, esse episódio contribuiu para modificar as relações dentro dos Estados Unidos.

5. Guerra do Vietnã

A guerra que mais marcou os americanos, segundo essa pesquisa, foi a do Vietnã, que começou em 1959. O conflito armado entre o Vietnã do Norte, alinhado com a União Soviética, e o Vietnã do Sul, aliado dos EUA, durou quase vinte anos e deixou mais de um milhão de mortos.

A intervenção dos EUA é lembrada até hoje pelos entrevistados como o fracasso das forças armadas do país.

6. Guerras no Iraque e Afeganistão

Os conflitos no Iraque e no Afeganistão no início dos anos 2000 foram campanhas militares desencadeadas pelos EUA, em resposta aos ataques de 11 de setembro. Para 17% dos entrevistados, essas empreitadas lideradas pelo ex-presidente americano George W. Bush foram eventos decisivos da história recente do país.

7. Primeiro homem a pisar na Lua

Apesar de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua, ter realizado esse feito há quase 50 anos, os americanos entrevistados pelo Pew Research elegeram esse episódio como o sétimo mais importante do ranking.

8. Queda do muro de Berlim e o fim da Guerra Fria

Para pouco mais de 10% dos entrevistados, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, período histórico de disputas entre os EUA e a URSS, foram os acontecimentos mais marcantes para a vida nos EUA. O Muro de Berlim, construído em 1961 para dividir a Alemanha, era um reflexo da sua derrota na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e da polarização do mundo entre influências americanas e soviéticas.

9. Legalização do casamento gay

Para 11% dos americanos um dos episódios recentes mais marcantes para o país foi a liberação do casamento entre pessoas do mesmo sexo em junho de 2015. Desde a decisão proferida pela Suprema Corte do país, nenhum estado americano pode barrar essas uniões.

10. Atentado na boate Pulse

O ataque terrorista na boate gay Pulse em Orlando, Flórida, no dia 12 de junho de 2016 marcou para sempre a vida dos americanos e é um dos eventos considerados como decisivos pelos americanos entrevistados. O massacre que deixou 50 mortos e 53 feridos foi considerado o pior episódio com armas de fogo da história do país. O atirador, identificado como Omar Siddique Mateen, 29 anos, morreu no confronto com a polícia.