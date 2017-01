Oposição não frustrará Brexit, mas quer revisão, diz porta-voz

Londres – O Partido Trabalhista do Reino Unido, de oposição, disse nesta terça-feira que não irá frustrar o processo para dar início formal à saída do país da União Europeia, após a Suprema Corte ter determinado que o governo britânico precisa de aprovação parlamentar para o chamado Brexit.

“O Partido Trabalhista respeita o resultado do referendo e a vontade do povo britânico, e não irá frustrar o processo de ativação do Artigo 50”, disse um porta-voz do líder trabalhista, Jeremy Corbyn, em comunicado.

“O Trabalhista está cobrando um plano do governo para garantir que será responsável junto ao Parlamento durante as negociações e por uma votação para garantir que o acordo final tenha a aprovação parlamentar”.