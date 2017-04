Oposição na Venezuela promete o maior protesto contra Maduro

Caracas – A oposição na Venezuela disse que vai realizar o maior protesto de todos nesta quarta-feira, acusando o presidente Nicolás Maduro de recorrer a medidas ditatoriais para acabar com a revolta popular causada pela profunda crise econômica que abala o país.

No clímax de uma série de protestos violentos que deixaram cinco mortos, manifestantes por todo o país vão exigir que o governo apresente um cronograma para as eleições, que suspenda a repressão contra as manifestações e que respeite a autonomia da Assembleia Nacional, liderada pela oposição.

“Esse é um governo em sua fase terminal”, disse à Reuters o duas vezes candidato presidencial Henrique Capriles, na noite de terça-feira.”Isso vai se intensificar… e forçar Maduro, e seu regime, a realizar eleições democráticas e livres”.

Maduro, que diz que os protestos recentes foram mais do que esforços da oposição para estimular a violência e derrubar seu governo, convocou simpatizantes do governista Partido Socialista a realizar uma manifestação concorrente em Caracas.