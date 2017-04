Oposição britânica aprova pedido de eleição antecipada de May

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que faz oposição ao governo conservador do Reino Unido, disse aprovar a decisão da primeira-ministra Theresa May de convocar uma eleição antecipada, indicando que sua legenda vai conceder o apoio necessário para a realização de uma eleição.

“Eu aprovo a decisão da primeira-ministra de dar ao povo britânico a chance de votar por um governo que vai priorizar o interesse da maioria”, disse Corbyn em comunicado enviado por email.

Para convocar uma eleição, May precisa do apoio de dois terços do Parlamento, em uma votação que deve acontecer na quarta-feira.