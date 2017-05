Operações no aeroporto de NY são suspensas por incêndio em avião

Nova York – O aeroporto de Newark, um dos que serve a cidade de Nova York, ficou fechado temporariamente ao ser registrado um incêndio em um dos motores de um avião que estava pronto para decolar, informaram nesta terça-feira fontes oficiais.

O terminal aéreo fica no estado de Nova Jersey, mas é usado fundamentalmente pelos habitantes da cidade de Nova York e seus arredores, junto com os aeroportos JFK e de LaGuardia, este último somente para voos locais.

Os responsáveis do aeroporto de Newark disseram que ele ficou “temporalmente fechado” para atender aos passageiros de um voo que tiveram que ser retirados do avião pelos escorregadores infláveis utilizados para casos de emergência, depois que um dos motores do aparelho pegou fogo.

As autoridades não disseram por quanto tempo ficarão suspensas as operações, mas se anunciou que o terminal aéreo retomará suas atividades quando o aparelho afetado for levado para um hangar.

A companhia United Airlines confirmou que o avião que sofreu o incidente era uma aeronave de sua frota, que deveria decolar para San Francisco.

A United informou que quando o avião estava sendo rebocado para a pista a torre de controle avisou que havia chamas em um dos motores.

A empresa aérea acrescentou que durante os trabalhos de evacuação somente uma pessoa ficou levemente ferida.

No momento do incidente estavam dentro do avião 124 passageiros e sete membros da tripulação.