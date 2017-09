Operação antiterrorista em Barcelona isola igreja Sagrada Família

Barcelona – A igreja Sagrada Família, em Barcelona, foi cercada na tarde desta terça-feira pela polícia devido a uma “operação antiterrorista” que está em andamento.

Os agentes da Mossos d’Esquadra, a polícia da região autônoma da Catalunha, informaram sobre o isolamento do perímetro do templo no Twitter.

As linhas 2 e 5 do metrô de Barcelona, que passam pela estação da Sagrada Família, não foram paralisadas, segundo o serviço de Emergências da Generalitat da Catalunha, que no entanto recomenda rotas alternativas.