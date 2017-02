ONU se preocupa com anúncio de novos assentamentos israelenses

Nações Unidas – Um porta-voz da ONU expressou nesta quarta-feira sua preocupação com o anúncio israelense sobre a construção de novos assentamentos nos territórios palestinos e afirmou que essa decisão pode dificultar a busca pela paz.

O governo israelense aprovou ontem à noite a construção de três mil novas casas em colônias dos territórios palestinos ocupados da Cisjordânia, o que se somam aos 2,5 mil imóveis em assentamentos autorizados na última terça-feira.

“Estamos preocupados com os recentes anúncios do governo israelense sobre ir adiante com mais de cinco mil unidades de assentamentos na Cisjordânia ocupada”, afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Mais uma vez advertimos contra qualquer ação unilateral que possa ser um obstáculo para uma solução negociada de dois Estados e exortamos ambas as partes a voltar a negociações significativas” para alcançar a paz, acrescenta a declaração do porta-voz.