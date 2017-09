ONU denuncia violência contra direitos humanos na Venezuela

Assunto não vai faltar na 36ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que começa nesta segunda-feira, em Genebra, na Suíça, e vai até o dia 29 de setembro. Logo no início do evento, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Al Hussein, afirmou que o governo venezuelano de Nicolás Maduro pode ter cometido “crimes contra a humanidade”.

Hussein ainda pediu uma investigação internacional contra o governo venezuelano, lembrando que uma apuração recente feita por seu escritório acusou o governo de “uso excessivo da força” e de “violações de direitos humanos”.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, havia sido escolhido para discursar no primeiro dia do evento, mas ele cancelou a participação no evento e afirmou que o ministro de Relações Exteriores Jorge Arreaza participará das discussões em seu lugar.

O regime político no país deve ser central nas discussões do conselho, uma vez que a própria ONU já afirmou que “a democracia venezuelana está à beira da morte”.

Mais de 100 pessoas foram mortas em protestos contra o governo este ano, sendo 73 atribuídas ao governo segundo investigação do Conselho, e mais de 5.000 foram detidas.

Maduro afirma que tem sofrido perseguição — e chegou a afirmar que o “pseudo relatório” da ONU era baseado em mentiras. O governo da Síria é outro que tem se dedicado a condenar o trabalho do conselho, que condena os abusos cometidos pelo regime de Bashar al-Assad, especialmente no que condiz ao uso de armas químicas contra seu próprio povo.

Um diplomata sírio chegou a afirmar que o conselho é uma “máquina de propaganda barata” e que faz acusações sem base tangível.

Os ataques mostram que o conselho tem incomodado. Mas suas cadeiras têm sido ocupadas cada vez mais por países classificados como “não-livres”.

Em outubro, haverá eleição para novos membros, e já é certo que Afeganistão e Catar vão passar a integrar o conselho. As respostas também não estão efetivas: em março, o conselho determinou que violações na Coreia do Norte seriam passíveis de processos legais, mas as medidas não têm conseguido parar o programa nuclear do país.

O Brasil também vai estar na mira dos debates, especialmente no que condiz ao direito dos povos indígenas, assunto que será abordado em detalhes no dia 20.